Bimba di 9 anni si allontana in bici e si perde. I carabinieri la ritrovano vicino alla sua casa

I carabinieri l’hanno cercata per un’ora, avanti e indietro da Pessione. Hanno “battuto” la frazione, fra lo stabilimento Martini e le borgate più isolate. Poi, alla fine, è finalmente spuntata Giulia (il nome è di fantasia): «Mi ero persa», ha spiegato con le lacrime agli occhi la bimba di nove anni, residente poco distante da dov’è stata trovata». La piccola è uscita di casa con la sua bici nel pomeriggio di martedì: «Vado solo fare a un giro», ha spiegato a mamma e papà. Ma non è più tornata a casa. I genitori si sono preoccupati e, alle 18.55, si sono decisi a chiamare il 112.

A quel punto si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi, cui hanno partecipato diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Chieri. Ma anche vicini di casa, amici e parenti della bambina: in tanti nella frazione hanno notato il viavai di pattuglie lungo la frazione, che proprio in questi giorni festeggia il Palio dei 4 borghi.

I militari hanno perlustrato a lungo la strada principale, via Martini e Rossi, ma hanno passato al setaccio anche le stradine di campagna più lontane. C’era il timore di non riuscire a trovare Giulia prima che facesse buio: a quel punto sarebbe stato più difficile rintracciarla, col rischio che la piccola si ritrovasse a passare la notte fuori casa. O, peggio, che qualche malintenzionato la ritrovasse per prima. Fortunatamente un equipaggio del Nucleo Radiomobile l’ha incrociata intorno alle 20,10 in un punto di Pessione poco distante dalla casa dei genitori: «Non riuscivo più a tornare», si è giustificata Giulia, che si era soltanto spaventata. Stava bene ed è quindi stata riaccompagnata da papà e mamma, che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e ringraziare i ricercatori.