Bimba morta sugli sci: inchiesta per omicidio. Frangivento nel mirino

Per la tragica fine di Camilla Compagnucci, morta a 9 anni dopo essere caduta sulla pista “Imbuto” della Vialattea ed essersi schiantata contro una barriera frangivento, la Procura di Torino non ha neppure dovuto istruire un nuovo fascicolo. Perché ce n’era già uno, quello aperto per il reato di omicidio colposo alla fine di gennaio dello scorso anno per un’altra tragedia delle nevi, lo schianto fatale dell’ingegnere 31enne Giovanni Bonaventura. Sempre contro le recinzioni frangivento, questa volta della pista “Cresta”, a 200 metri di distanza appena. Per quella morte, il sostituto procuratore Giovanni Caspani, coordinato dall’aggiunto Vincenzo Pacileo, aveva iscritto quattro nomi nel registro degli indagati: l’amministratore delegato di Sestriere Spa, Alessandro Perron Cabus, l’attuale direttore delle piste, Alessandro Moschini, il suo predecessore Vittorio Salusso e il direttore dei lavori al momento dell’installazione delle barriere, Cristina Chianale. Gli stessi ai quali i pm Caspani contesta l’omicidio colposo anche in relazione alla morte della piccola Camilla.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++