Restano gravissime le condizioni di Sofia, la bimba nata dopo l’incidente occorso alla madre 19enne, investita da un pirata della strada a Orbassano.

Nella giornata di oggi il papà Marius Stan, ieri furioso per l’accaduto, ha parlato con la stampa raccontando la sua versione dei fatti e lanciando un appello al colpevole: “Se ci sono testimoni è giusto che vengano da me a parlare. Quello che ha fatto il pirata della strada non va bene, deve tornare indietro e chiedere scusa”.