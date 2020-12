Per i bimbi 4mila scatole di Natale

“Qualcosa di caldo”, “una cosa golosa”, “un passatempo”, “un prodotto per la cura della persona” e “un pensiero gentile per nutrire il cuore”. Sono i doni contenuti in ognuna delle circa 4mila “scatole di Natale” preparate da associazioni, residenti e commercianti delle periferie per i bambini e le famiglie in difficoltà. Guanti, sciarpe o coperte; dolci, biscotti o monete di cioccolato; giochi da tavola, libri o matite; bagnoschiuma, profumi o spazzolini da denti. Tanti oggetti semplici messi tutti insieme, uno per categoria, all’interno di scatole da scarpe “solidali” che nei giorni scorsi sono state recapitate in vari punti di raccolta dislocati in tutta la città, tra il centro, Borgo Vittoria, Barriera di Milano, Santa Rita e Villaretto.

L’INIZIATIVA

L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento Civico Torino #insiemesipuòxtorino, insieme al Tavolo Borgo Vittoria e Cmt (Comitato Manifestazioni Torinesi), con il supporto del Tavolo di Progettazione Civica della Città di Torino, ha raccolto un gran numero di adesioni tra negozi, bar e parrocchie che hanno fatto rete comune con centinaia di cittadini per permettere a chi ha bisogno di passare un Natale migliore.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++