Bambini che raccolgono i rifiuti dai bidoni, come all’interno di una vera e propria cooperativa dove ognuno sa quel che deve fare. Scene da terzo mondo in un passato lontano, oggi una triste quotidianità.

I casi emblematici di via Cravero, in Barriera di Milano, e l’ultimo di piazza Borgo Dora riaccendono l’attenzione su un problema di povertà e degrado che attanaglia da tempo la nostra città. E che sembra solo peggiorare.

