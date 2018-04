Bimbo con due mamme, Appendino si schiera con loro: “Pronti a forzare la mano”

Non possono iscrivere il figlio all’Anagrafe perché la legge non prevede a due donne di registrarsi come genitori. La sindaca non ci sta: "Pieno riconoscimento a tutte le famiglie"

“Ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”. Lo scrive sul suo profilo Facebook la sindaca di Torino, Chiara Appendino, schierandosi al fianco delle due mamme torinesi – una delle quali, Chiara Foglietta (Pd) storica attivista del movimento Lgbt, è anche consigliera comunale – che, ad una settimana dalla nascita del loro bambino, non hanno potuto registrarlo all’anagrafe perché la legge non prevede a due donne di registrarsi come genitori.

CASO DENUNCIATO DALLA FOGLIETTA (PD)

Il caso era stato “denunciato” proprio dalla Foglietta la quale, lo scorso 13 aprile, si era presentata, insieme con la compagna Micaela Ghisleni, all’ufficio anagrafe del Comune sentendosi negare l’iscrizione del figlio Niccolò Pietro, concepito con la procreazione assistita in Danimarca.

LA SINDACA AL FIANCO DELLE DUE MAMME

Si schiera al fianco delle due mamme, la sindaca, e si dice pronta a forzare la mano per cercare una soluzione compatibile con la normativa vigente. “L’amore di una famiglia – recita il post della pentastellata – è un diritto che va oltre a qualsiasi categoria o definizione socialmente imposta. Questo semplice principio, che da sempre guida la nostra azione politica, vogliamo ribadirlo in questi giorni con rinnovata forza”.

CASO INEDITO DI GENITORIALITA’

“Per la prima volta – prosegue il capo di Palazzo Civico – la Città di Torino si trova dinnanzi a casi inediti di nuove forme di genitorialità che richiedono del tutto legittimamente il riconoscimento di quella che per loro è una famiglia, intesa come luogo fisico ed emotivo in cui due o più persone si amano e costruiscono insieme il futuro proprio e dei propri figli. Oggi l’Italia non è ancora pronta a riconoscere legalmente queste famiglie e ci si trova davanti a ostacoli burocratici tanto fastidiosi nella loro forma quanto difficili da superare”.

LA NOSTRA POSIZIONE E’CHIARA

“Tuttavia la nostra posizione politica è chiarissima – ribadisce la Appendino – lo è sin da quando all’inizio del nostro mandato, insieme all’assessore ai Diritti, Marco Giusta, abbiamo dato un segnale scegliendo di cambiare la forma stessa degli atti del Comune, modificando nei dispositivi il termine ‘famiglia’ con il plurale ‘famiglie’. Oggi ribadisco questa posizione, dichiarando la ferma volontà di dare pieno riconoscimento alle famiglie di mamme e di papà con le loro bambine e i loro bambini”.

PROCEDEREMO ANCHE FORZANDO LA MANO

“Da mesi stiamo cercando una soluzione compatibile con la normativa vigente. Dopodiché la nostra volontà è chiara e procederemo anche forzando la mano, con l’auspicio di aprire un dibattito nel Paese in tema di diritti quanto mai urgente”, conclude Appendino che ringrazia il Coordinamento Torino Pride “da sempre promotore di modernità su questi temi, insieme a tutte le cittadine e tutti i cittadini che li sostengono”.