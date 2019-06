Bimbo di 4 anni cade dalla scala e batte la testa: è in gravi condizioni al Regina Margherita

Un bimbo di 4 anni è ricoverato, in prognosi riservata, nell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino dove è stato trasportato d’urgenza, sabato pomeriggio. Il piccolo è rimasto vittima di un incidente domestico all’interno della sua abitazione, in via Colle del Vento, alla periferia di Giaveno.

E’ IN COME FARMACOLOGICO

Dai primi accertamenti sembra che sia caduto da una scala in casa, battendo la testa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’elicottero del 118. Il piccolo, trasportato in codice rosso nel nosocomio torinese, è stato operato alla testa dai neurochirurghi dell’ospedale pediatrico e si trova ora in coma farmacologico.