Bimbo di due anni cade dal balcone: grave all’Infantile

Dramma sfiorato ieri sera in corso Brescia 5, dove un bambino di due anni di nazionalità egiziana è caduto sulla strada da un balcone del secondo piano. Miracolosamente ancora in vita, è stato portato in ambulanza al Regina Margherita in codice rosso. Per il piccolo politraumi e fratture e una prognosi che, per le prossime 48 ore, non sarà sciolta.

Da quanto appurato dalla polizia, dopo aver ascoltato i genitori del bambino, quest’ultimo si sarebbe sporto dal balcone dopo essere salito con i piedi sul triciclo. Per lui un volo di più di 10 metri.

