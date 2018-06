Bimbo fa cadere la statua in hotel. Alla famiglia conto di 132mila euro

La madre del piccolo ha fatto sapere al comune di Kansas di non avere quella cifra

Il bimbo si è appeso alla scultura e quella gli è franata addosso. E’ accaduto a Kansas City, nella hall di un albergo dove era installata l’opera Aphrodite di Kansas City dell’artista Bill Lyons. Per quella marachella ora i genitori si sono visti recapitare il conto dell’albergo: 132 mila euro di risarcimento per l”opera d’arte danneggiata.

La responsabilità del bimbo è stata immortalata dalle telecamere di video sorveglianza dell’hotel. Nelle immagini si vede la mamma chiacchierare con un’amica mentre i suoi due figli piccoli scorrazzavano per la hall. Ad un certo punto uno dei due si è aggrappato alla statua realizzata in vetro e pezzi di specchi ed è finito travolto dal peso dell’opera, riportando anche diverse ferite al volto.

Ma ora per quel disastro il Comune ha chiesto alla famiglia di pagare i danni. La madre ha risposto che è stato solo un incidente e che non è in grado di pagare una tale cifra.