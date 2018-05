Bimbo in arrivo per Bobo e Costanza

Un weekend a Portofino e l’ennesimo costume sfoggiato per mettere in mostra il suo gran fisico. Nulla di nuovo sotto il sole della Liguria per Costanza Caracciolo se non fosse che, come mostra l’immagine postata dal profilo social della trasmissione “Verissimo”, l’ex Velina siciliana mostra una pancia decisamente sospetta che i vestiti al momento riuscirebbero ancora a contenere e nascondere, ma di certo non può fare il suo due pezzi indossato con disinvoltura. L’interpretazione che tutti, a cominciare da chi cura la trasmissione di gossip e costume su Canale 5, danno di quel fisico è una sola: Costanza e Bobo ci stanno riprovando dopo l’amara esperienza dello scorso anno.

In autunno si erano diffuse le prime voci di una gravidanza in atto, ai primi di novembre era arrivata la conferma, mista però ad una notizia triste: «È con dolore che ci vediamo costretti a frenare le voci», avevano scritto entrambi via social. Ma poi avevano aggiunto una frase che apriva alla speranza: «Il destino ha deciso che non fosse questo il momento».

Da allora la storia tra la showgirl e l’ex calciatore era proseguita alla grande, nonostante la difficoltà di riprendere e le voci che puntualmente si sono rincorse in questi mesi, ipotizzando tradimenti e rotture in corso. In realtà Bobo e Costanza (45 anni lui, 17 meno lei) anche se non passano insieme tutte le giornate dell’anno perché comunque lui difficilmente abbandona la sua amatissima Miami, si amano ancora e non hanno mai nascosto la volontà di mettere su famiglia, cominciando da un passo importante come quello di un figlio e queste immagini sembrano confermare che il progetto stia prendendo corpo anche perché ormai sono sul web da diverse ore e nel frattempo non è arrivata nessuna smentita da parte dei diretti interessati, una rimasta in Italia e l’altro a New York ufficialmente per motivi di lavoro.

La storia è cominciata meno di un anno fa a Milano Marittima, dove Vieri a giugno organizza la sua Bobo Summer Cup, torneo di foot-volley che prepara personalmente e al quale nel 2017 ha partecipato in coppia con Alessandro Cattelan. Un’occasione fatale per uno degli scapoli italiani più ambiti che era reduce della rottura con la modella Jazzma Kendrick e già allora venne fotografato da un’altra modella, Astrid Ericsson, insieme a Costanza sulle spiagge di Cervia. La conferma era arrivata solo ad ottobre, poi la notizia dell’aborto spontaneo. Oggi però pare che i due vogliano scrivere un capitolo nuovo e molti fan in queste ore stanno già facendo i loro auguri sul web.