Bimbo di tre anni muore al Regina Margherita: schiacciato da un vaso di marmo

Incidente fatale nel Cuneese: inutile il disperato intervento chirurgico per risolvere le emorragie interne

L’equipe medica dell’ospedale Regina Margherita di Torino ha provato fino all’ultimo a salvarlo, tentando di risolvere attraverso un complicato intervento chirurgico le numerose emorragie interne.

Per il piccolo di tre anni di Caramagna Piemonte, in provincia di Cuneo, che ieri pomeriggio era rimasto schiacciato da un vaso di marmo mentre giocava nel cortile della casa della nonna, non c’è stato però nulla da fare.

Troppo gravi le ferite al torace provocate dalla caduta del pesantissimo oggetto, che ha finito con l’intrappolarlo. Il piccolo si è spento all’alba, subito dopo la conclusione dell’operazione a cui è stato sottoposto.