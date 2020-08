Biondissima ed esplosiva: Anna Katharina infiamma Instagram

Il suo profilo Instagram è ricco di scatti da mozzare il fiato e, non a caso, è seguitissimo soprattutto dai maschietti. Anna Katharina è una modella statunitense di swimswear, i costumi da bagno, e il fatto che sia bionda e dalle forme decisamente esuberanti ha fatto subito azzardare paragoni con Pamela Anderson.

Accostamenti per nulla campati in aria, visto che davvero il corpo giunonico della modella originaria dell’Oregon non ha nulla da invidiare a quello della star di Baywatch. Inserita tra le 20 modelle più sexy del 2016 dal magazine Viva Glam, Anna Katharina ama dipingere tanto da aver frequentato l’Art Institute of California di Los Angeles.

L’altra sua grande passione è la musica, in particolare il rock. E i social. Divertenti e irriverenti, i suoi video sono decisamente stuzzicanti e non mancano di stupire i suoi follower, sempre più numerosi.