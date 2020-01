BIRRERIA CLOD&CLOD- UN LOCALE CHE RISCOPRE LA TRADIZIONE, QUI STARE BENE IN COMPAGNIA È PIÙ FACILE

Clod & Clod è uno di quei locali che a Torino negli ultimi anni sono mancati. Una vera birreria, che non strizza l’occhio ad altri tipi di locali. Un bel posto, caloroso e accogliente, nel quale stare con gli amici, dove vedere insieme le partite di calcio grazie alla pay tv con televisioni ad alta definizione per seguire le partite di campionato e prossimamente anche il ritorno delle coppe internazionali.

Giusto il tempo di entrare nel locale e per far capire che il cliente è molto di più, ecco il primo omaggio, una porzione di pop corn. Ma poi c’è tutto il resto, con la cucina che è diventata uno dei punti di forza del locale e sarà così anche nelle prossime settimane, perché la scelta di Clod&Clod è chiara: puntare su prodotti genuini e di qualità, da fornitori selezionati. Come la carne, che viene proposta anche sotto forma di saporito hamburger, rigorosamente da 200 grammi. «Siamo molto attenti alla qualità dei prodotti che serviamo – spiega Claudio – e per questo ci affidiamo solo a fornitori seri e di fiducia»

E ancora, nel menù quotidiano, primi che sono diventati cavalli di battaglia come le penne alla norma e gli spaghetti alla carbonara, ma anche tagliate di carne, bistecca alla milanese e bistecca di manzo, dolci, una selezione delle migliori birre nazionali ed estere (dieci tipi diversi comprese quelle le birre senza Co2, assolutamente da provare) sempre con un’attenzione particolare al giusto rapporto tra bontà e prezzo.

Birreria Clod Clod, via Bagetti 18/C,Torino.

Telefono: 011.3052668:

Orario 19-02 (lunedì chiuso se non ci sono match; aperture anticipate in occasione delle partite).

Web: https://www.facebook.com/clodandclod/