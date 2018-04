Bisogna saper perdere

La Juve ha disputato una grande partita, d’accordo. Ci ha creduto fino all’ultimo istante, va bene. Ma come si fa a dichiarare, come ha fatto Buffon alla tv mezz’ora dopo la partita, che «ci vuole sensibilità ed umanità nell’arbitrare. Un arbitro internazionale deve vedere la partita d’andata! Punire così una squadra che aveva lottato e non concedere nemmeno i supplementari è disumano. Quell’arbitro non è un uomo. È una bestia. Stia in tribuna a mangiare le patatine con la famiglia! Al posto del cuore ha un sacco di spazzatura! Non è importante che il rigore ci fosse o no. Non doveva darlo, se fosse stato un uomo e non un pagliaccio».

Chiunque conosca le regole del calcio capisce che è una sequela di idiozie assolute, indegne del personaggio (spacciato per icona del calcio italiano), della società in cui gioca e della Nazione che rappresenta. Se aggiungiamo il gesto plateale di Chiellini (pollice e indice sfregati, a significare che l’arbitro era pagato) e le dichiarazioni di Andrea Agnelli cadiamo nel ridicolo. Non ci si aspetterebbero certe reazioni da chi ha sempre parlato di “stile Juve”.

Le dichiarazioni di Buffon, condivise da tutti i tifosi su Fb, sono l’ammissione esplicita del diritto dei più forti a godere della sudditanza psicologica degli arbitri, cosa che a freddo i bianconeri hanno sempre negato. Fu proprio Gianni Agnelli che disse «lamentarsi degli arbitri è una cosa da provinciali». E la Juve, stamattina, si è svegliata provinciale, oltre che eliminata dalla Champions per l’ennesima volta. Chi vuol dare al mondo lezioni di stile e sportività, deve capire che saper perdere è la base di questi due concetti.

[email protected]