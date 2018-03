Bistrot My Way – La pausa pranzo con menù ricco e vini selezionati

Molto più di una semplice caffetteria, il Bistrot My Way in corso Stati Uniti 11/E è un angolo del buon gusto a due passi da Porta Nuova. Una ventina di coperti all’interno del locale, il doppio nel periodo primaverile ed estivo grazie al dehors e una cucina che sforna di continuo prodotti freschi. Tutti piatti espressi, curati da Alessandro e Guglielmo (lo staff complessivo è di 4 persone) che hanno deciso di trasformare quello che era un semplice bar in un locale di tendenza e qualità.

Menù che cambia tutti i giorni, piatti forti come la carne cruda e la tagliata di manzo, tutta di bovino piemontese e certificato, i tagliolini d’inverno proposti con i carciofi, o con gli asparagi o con fiori di zucchina e prosciutto. E ancora il pesce che viene servito due giorni alla settimana, una cantina di vini ben fornita (ogni bicchiere indipendentemente dal vino e dalla provenienza costa 3 euro), la possibilità di prenotare un pranzo o una cena anche in orari extra apertura.

Bistrot My Way è aperto dal lunedì al venerdì con orario 6-18.

Contatti: 334-3824191.