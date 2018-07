Bivacchi dal tramonto all’alba. «Al mattino cartocci e rifiuti»

Come ogni maledetta estate il consumo di bevande alcoliche tra via Leinì e corso Giulio Cesare ha finito per trasformare i marciapiedi in una terra di conquista per gli amanti del bivacco. Fattore che ha convinto i residenti del quartiere Barriera di Milano ad alzare nuovamente la voce, per sensibilizzare le istituzioni verso una piaga che ogni anno – in questo periodo – provoca notti insonni. Così ogni sera bottiglie di birra e cartocci di vino finiscono sempre nelle mani di beoni e disperati oppure per terra tra i cestini e i cassonetti dell’immondizia. A uscirne sconfitto, tanto per cambiare, è sempre l’igiene. Alberi scambiati per orinatoi, immondizia in quantità industriale davanti alle panchine e lattine di birra che spuntano come funghi sono solo alcune delle noti dolenti. A non mancare sono anche i soliti schiamazzi notturni dovuti all’eccessivo consumo di vino e di birra.

«La protesta corre per circa duecento metri – raccontano sia i residenti che i commercianti, uniti nella protesta -. Spaccio, schiamazzi , bivacchi e attività malavitose danneggiano tanto le famiglie quanto gli esercenti onesti. I locali aperti tutta la notte portano disagio nonché atti vandalici e risse, logica conseguenza dell’abuso di alcol». E le polemiche, ancora una volta, finiscono per essere all’ordine del giorno. Nonostante i controlli di polizia e carabinieri si siano fatti più serrati nelle ultime settimane. «La gente non ne può più di questi battibecchi continui – continua Gian Luca, un residente -. Chiederemo qualche controllo anche nelle ore pomeridiane, soprattutto in quei punti dove si continuano a vendere decine di birre che dopo qualche ora finiscono dritte sui marciapiedi o davanti ai portoni delle case». Per sensibilizzare italiani e stranieri al corretto uso dei raccoglitori della spazzatura, alcuni residenti avevano anche affisso dei cartelli sui muri. Una sorta di vademecum pro civiltà. Per molti rimasto carta straccia nonostante le iniziali speranze.