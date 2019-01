Bivacchi, disperati e pusher. I Giardini Reali abbandonati

Dovrebbero essere uno dei fiori all’occhiello di Torino. Invece i Giardini Reali, polmone verde del centro tra piazza Castello e corso San Maurizio, continuano a presentarsi in pessimo stato agli occhi dei cittadini e – cosa ancor più grave – dei turisti. Disperati, spacciatori e degrado regnano da anni in questa immensa area di oltre 100mila metri quadri. Uno pessimo spot per la città. Scovare i pusher è semplice. Basta recarsi alle spalle del Teatro Regio, percorrere un tratto di viale Alessandro Luzio, dove fino a quest’estate i clochard avevano installato una tenda abusiva, ed ecco spuntare, nascosti tra gli alberi, i “venditori di morte”. I loro abituali clienti, invece, vanno a consumare la droga più avanti, tra i cespugli in prossimità della fermata 359. Qui, sotto le foglie del pungitopo, si trovano siringhe e fazzoletti sporchi di sangue.