Bivacchi e spaccio tutta la notte: i cittadini scrivono alla procura

Gente ubriaca sugli scalini, urla e schiamazzi addirittura fino alle 4 di notte. Come già avvenuto negli anni passati, anche quest’estate l’area pedonale di Piazza Delpiano, zona San Paolo, è diventata di nuovo preda degli incivili di turno, che dopo l’ora di cena fanno praticamente di tutto. Quaranta, a volte cinquanta ragazzi alla volta, in gran parte minorenni, che approfittando dell’apertura 24 ore su 24 del Carrefour di corso Rosselli fanno scorta di alcol e cibo. E dopo si divertono in maniera sfrenata tutta la notte, a discapito di chi abita nei palazzi di fronte e vorrebbe dormire.

Ora però la situazione si è aggravata perché nel piazzale sta iniziando a dilagare lo spaccio di droga. I residenti, che lo scorso anno avevano deciso di pagarsi di tasca propria un servizio di vigilanza privata, sono arrivati al culmine della sopportazione e hanno scritto alla Procura. Una denuncia presentata dall’amministrazione, a nome dei condomini. Che ammettono senza mezzi termini di «non sapere più che pesci pigliare. Con porte e finestre aperte, d’estate il baccano è insopportabile e il fumo degli spinelli arriva anche agli alloggi al piano terra e al primo piano». Insomma, un mix di alcol e droga che preoccupa, anche perché con tutti questi “stordimenti” in un attimo potrebbe scapparci la rissa, tant’è che gli inquilini più preoccupati parlano di una «nuova via Di Nanni».

E c’è persino chi ha dovuto cambiare la disposizione delle stanze, spostando la camera da letto sul lato del cortile anziché su quello del piazzale. In subordine, la questione del cinema all’aperto, con le proiezioni che dureranno fino a fine agosto. Molti inquilini hanno storto il naso. «L’audio spacca i timpani». Insomma, per piazza Delpiano si prospetta un’altra estate difficile. «Il disagio per i residenti del piazzale si protrae da tempo – afferma Luigi Furgiuele di Piemonte nel Cuore – e non è più tollerabile. Servono passaggi più frequenti della polizia locale negli orari più critici».