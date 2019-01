Il bivacco libero dei clochard tra l’anagrafe e la biblioteca

Appena varcata la porta d’ingresso dell’anagrafe di via Leoncavallo si incontra una donna. Avrà sì e no quarant’anni, arriva dall’Africa e ha in mano una grossa busta con dentro i suoi oggetti personali. Passano le ore ma la signora non si muove. Insieme a lei, qualche metro più in là, si nota un uomo anziano: ha il volto consumato dal tempo e resta seduto per terra vicino a un termosifone probabilmente cerca di scaldarsi.

Accanto all’uomo spunta un’altra donna, è seduta e legge un libro. Sono i senzatetto di Barriera di Barriera di Milano, gli ultimi, quelli che non sanno dove altro andare. Un problema, però, che riguarda tutta la struttura di via Leoncavallo e non solo l’anagrafe. I senza fissa dimora non stazionano solo all’interno dell’androne, ma passano le loro giornate anche nella biblioteca al primo piano insieme ai giovani che frequentato l’area per andare a studiare. Ma i disagi non mancano. A volte basta qualche battibecco, a volte qualche ubriaco. Situazioni che possono diventare pericolose ma che poi grazie all’aiuto dei vigili urbani rientrano nella normalità in pochi minuti. Per gli agenti i problemi iniziano dopo le 19 quando anche l’ultimo impiegato chiude la porta d’ingresso degli uffici. E i senzatetto sono obbligati a uscire: un’altra notte al freddo li aspetta tra le strade della vecchia Barriera. E chiaramente non tutti sono contenti. Qualcuno cerca di guadagnare qualche minuto ma il finale è sempre lo stesso.

Una situazione monitorata dalla Circoscrizione 6 che per il 2019 ha già trovato delle nuove soluzioni: «È un problema che stiamo cercando di risolvere – ha commentato la presidente, Carlotta Salerno -. Grazie all’aiuto dell’assessorato ai servizi sociali e all’associazione Acmos abbiamo studiato una soluzione che potrebbe arginare il problema: gli spazi comuni di tutta l’area verranno utilizzati dalla cooperativa per dei nuovi servizi rivolti ai cittadini, immaginando nuovi spazi e questo dovrebbe fare desistere i barboni da stazionare in quelle aree. In contemporanea cerchiamo di parlare con loro per far capire che ci sono strutture più indicate che possono essere più adatte alle loro esigenze. Purtroppo sono persone che non vogliono cambiare le loro abitudini ed è questo il motivo per cui negli anni non siamo riusciti a farli andare altrove».