Sicuri e sereni in casa propria. Non c’è niente di più piacevole per ognuno di noi del sentirsi bene nel proprio appartamento e grazie a Bizeta Serrature questa sensazione è a portata… di chiavi. Azienda storica del torinese, con un’esperienza di 50 anni nel settore delle riparazioni e degli interventi di apertura porte, la sua garanzia nasce dal fatto di essere da sempre un’attività a conduzione famigliare nella quale oggi lavora la seconda generazione composta esclusivamente dai fratelli Zanetta, professionisti altamente qualificati e sempre aggiornati su tutte le più recenti novità del settore. Bizeta Serrature è in grado di offrire un’assistenza completa per quanto riguarda la manutenzione e la riparazione di porte corazzate e può intervenire su porte blindate, casseforti, cambio combinazione per serrature di sicurezza, a gorges e a pompa, e cilindri di sicurezza e normali. Ed è bene sottolineare ancora una volta che ogni intervento sulla serratura di casa viene effettuata dai fratelli Zanetta in persona.

«Oltre a duplicazioni di chiavi di sicurezza ci occupiamo di sostituzioni serrature, apertura porte, casseforti – spiega Oscar -. Il negozio viaggia da due generazioni, siamo tre fratelli, tre titolari che agiscono direttamente sugli interventi esterni, non abbiamo personale e quindi ci possiamo occupare del pronto intervento solo durante la settimana».

Ma qual è il modo affinché i clienti siano sempre più sicuri?

«L’aggiornamento delle serrature che dovrebbe avvenire ogni 4 o 5 anni e dovrebbe essere effettuato con materiale di alta qualità. Purtroppo per stare davvero sereni nel proprio appartamento o nella propria villa non bisogna badare a spese e, tanto meno, farsi convincere da chi cerca di tirare giù il prezzo pur di vendere. Una buona serratura non costa poco, ma ci sono soluzioni in grado di accontentare chiunque».

Bizeta Serrature, inoltre, offre ai propri clienti una consulenza tecnica specializzata, anche in giornata, per impianti di chiusura e masterizzazione di serrature, sia con cilindri normali, sia con cilindri di sicurezza meccanici ed elettronici (di tipo Mottura, Dom Ix, Cisa, Medeco, Mul-t-lock, Agb, Iseo).

Contattti:

Indirizzo: via Maria Ausiliatrice, 54

Telefono: 011.4365139, 339.5050991.

Orario: 8-12,30; 14,30-19, sabato 8-12 (24 aperto e 31 chiuso).

Sito web: www.bizetacassefortiserrature.com