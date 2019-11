Hanno deciso di incrociare le braccia proprio a ridosso del Black Friday, evento clou per lo shopping online. I lavoratori delle sedi Amazon di Brandizzo (To) e Marene (Cn), che si occupano della distribuzione dei pacchi, sciopereranno – a partire da domani e senza preavviso – per protestare contro i “carichi di lavoro estenuanti” e, nel contempo, per richiedere più sicurezza sul lavoro. A proclamare lo sciopero, della durata di 16 ore, è stata la Uil Trasporti.