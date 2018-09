Black out nella Metropolitana di Torino: treni fermi un’ora e mezza per un calo di tensione

Black out improvviso, questo pomeriggio, per la Metropolitana di Torino. Intorno alle 16, probabilmente a causa di un calo di tensione all’alimentazione elettrica, il servizio di trasporto si è bloccato. Il disservizio si è verificato lungo tutta la tratta ferrata, da Lingotto a Fermi. I treni non sono passati treni e il Gtt ha organizzato un servizio di autobus sostitutivi.

TECNICI DELL’AZIENDA AL LAVORO

I tecnici dell’azienda si sono subito attivati per analizzare le cause del guasto e ripristinare il servizio. Poco dopo le 17 i convogli si sono rimessi in moto, inizialmente solo tra Porta Nuova e Fermi e una decina di minuti più tardi, a circa un’ora e mezza dal black out, regolarmente su tutta la linea.