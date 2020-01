Blitz al mercato della Continassa: tre tonnellate di prodotti sequestrati, multe per oltre 100mila euro [FOTO e VIDEO]

Operazione congiunta di guardia di finanza e polizia municipale in via Traves: confiscati generi alimentari, sigarette di contrabbando e distillati

Guardia di finanza di Torino e Polizia Municipale si sono presentati lo scorso fine settimana in via Traves nel quartiere Le Vallette dove già dalle prime ore del mattino erano stati installati banchi, bilance e prodotti di vario tipo per essere venduti a cittadini dei paesi dell’Est Europa.

Generi alimentari di ogni tipo: dai prodotti ittici ai cibi pre-confezionati, carne, insaccati, latticini, scatolame, frutta ma anche sigarette di contrabbando, abilmente occultate dentro i furgoni, nonché alcolici distillati clandestinamente.

È questo il quadro apparso ai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Torino e agli agenti del V Comando Borgo Vittoria/Madonna di Campagna/Lucento/Vallette della polizia municipale della 5° Circoscrizione, al mercato abusivo della zona “Continassa”, che si caratterizzava per la presenza di numerosi banchi con la merce esposta in bella vista pronta per essere venduta abusivamente, sotto dei gazebo con tanto di insegna, corredati da espositori e bilance, il tutto, tra l’altro, senza alcuna considerazione della normativa fiscale: nessuna ricevuta fiscale o scontrino, nessuna iscrizione alla Camera di Commercio, tutto abusivo.

Oltre tre le tonnellate di materiale sequestrato per il quale sono già state avviate le operazioni di distruzione e oltre 11mila euro il denaro sequestrato in quanto provento illecito delle vendite effettuate nelle prime ore del mattino. Alle operazioni hanno partecipato anche le unità cinofile della Guardia di Finanza.

Comminate sanzioni per commercio abusivo e violazione del codice della strada, sino a 100mila euro; i due autisti dei bus provenienti da Chişinău, in Moldavia, sono stati sanzionati per oltre 4mila euro per varie violazioni del codice della strada. I mezzi utilizzati, infatti, erano sprovvisti delle dotazioni di sicurezza a bordo, dei documenti di trasporto e non sottoposti a revisione.

Sei cittadini moldavi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Torino per reati di contrabbando di sigarette e di alimenti, nonché commercio di prodotti derivati da processi di distillazione clandestini.