Blitz antidroga dei carabinieri nella periferia nord di Torino: in sei finiscono in manette per spaccio

Sei arresti per spaccio di droga, un arresto per rapina in farmacia (l’uomo era ricercato, ndr) , due denunce, quaranta persone, quasi tutte di origine africana, e quattro bar controllati. Sono il bilancio di un blitz dei carabinieri compiuto in alcune aree alla periferia Nord di Torino.

RACCOLTE NUMEROSE SIRINGHE SPORCHE DI SANGUE

I controlli nel capoluogo piemontese rientrano in un piano straordinario disposto dal comando provinciale dell’Arma per contrastare spaccio e criminalità. Nel corso dell’intervento, i dipendenti dell’Amiat hanno raccolto nella zona numerose siringhe usate, alcune sporche di sangue.