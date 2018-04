Blitz antidroga nei giardini del parco Madre Teresa di Calcutta: acciuffati due pusher

Avevano nascosto la marijuana in un calzino ed in un sacchetto: a tradirli è stato lo "scambio" soldi-stupefacente con i clienti

Coppia di pusher in manette. E’ successo nei Giardini Madre Teresa di Calcutta a Torino, dove gli uomini della Polstato erano impegnati in un servizio antidroga. Ad insospettire gli agenti è stato l’arrivo di due ragazzi, entrambi marocchini di 24 anni. Uno dei due aveva un calzino nero (poi “posizionato” all’interno di un cestino dei rifiuti) l’altro un sacchetto blu. Cosa nascondevano, i due extracomunitari, in quegli improvvisati involucri, i poliziotti lo hanno scoperto dopo una breve attesa. Tempo pochi minuti, infatti ed ecco che i due spacciatori sono stati avvicinati da alcuni giovani i quali, dopo aver conversato con loro, gli hanno passato dei soldi in cambio di “qualcosa”. Si trattava di una dose di stupefacente.

SPACCIATORI INSEGUITI E ARRESTATI

Resisi conto dello scambio droga-contanti, le forze dell’ordine sono intervenute ed hanno fermato i due pusher raggiungendoli in corso Giulio Cesare, nonostante il loro tentativo di darsela a gambe. Nel corso dell’operazione, i poliziotti hanno anche recuperato gli involucri utilizzati dai due pusher per nascondere la droga, nel frattempo gettati via dalla coppia di marocchini nel corso della loro fuga: contenevano marijuana per un peso complessivo di 14 grammi.