Blitz dei carabinieri quartiere Aurora: droga nel calcio balilla

Dopo gli arresti e i servizi degli scorsi giorni, i militari hanno effettuato un controllo straordinario nel quartiere Aurora, alla periferia nord del capoluogo piemontese, alla caccia di spacciatori e tossici. Nel corso dei controlli, sono stati arrestati due fratelli venditori di hashish che usavano la loro casa come base operativa. Richiesta invece la chiusura di un circolo privato, nel quale i carabinieri hanno trovato 10 grammi di hashish nascosti all’interno di un calcio balilla.

CONTROLLI MIRATI

Nella rete dei carabinieri sono finiti anche due marocchini ricercati per furto. A casa di uno di loro, i carabinieri hanno trovato i documenti e il telefono cellulare di un uomo scippato pochi giorni fa nel quartiere, pertanto è stato denunciato a piede libero. Due minorenni di 14 e 16 anni sono stati fermati per aver rubato alcuni pacchetti di sigarette in una tabaccheria di corso Emilia.