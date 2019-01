Blitz dei carabinieri in un casolare del Torinese: trovati 15 chili di marijuana

I proprietari sono scappati all’arrivo dei militari. In un'altra operazione arrestato un pusher che usava dieci cellulare per gestire i clienti: nella sua abitazione sequestrati quasi 20mila euro in contanti

Dieci cellulari per gestire i clienti. Così lavorava un pusher italiano di 45 anni arrestato a Torino dai carabinieri di Chivasso. L’uomo è stato fermato a bordo dell’auto che utilizzava per consegnare la droga: a bordo aveva 370 grammi di cocaina. I militari hanno poi passato la setaccio la sua abitazione di Castiglione, trovando 185 grammi di hashish, 85 grammi di marijuana, quasi 20mila euro in contanti e sei bilancini di precisione.

In un’altra operazione i carabinieri di Chivasso hanno sequestrato 15 chili di marijuana abbandonati in un casolare a Cavagnolo. I proprietari sono scappati all’arrivo dei militari che ora stanno indagando per stabilire la provenienza e la destinazione della droga.