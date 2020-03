Blitz dei carabinieri: scoperto l’outlet dei vestiti di marca rubati

In tre beccati e denunciati. Nel magazzino, trovati capi d'abbigliamento trafugati per un valore di oltre 12mila euro

Un vero e proprio outlet del “furto“. E’ quanto i carabinieri hanno scoperto a Candia, nel corso di un’operazione che ha portato tre uomini del posto sotto la lente d’ingrandimento dell’autorità giudiziaria. Beccati e denunciati, ora, infatti, rischiano grosso.

VENDEVANO VESTITI RUBATI

Secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, in quel locale venivano messi in vendita capi d’abbigliamento di marca rubati. Nel magazzino, le forze dell’ordine hanno trovato vestiti trafugati per un valore di oltre 12mila euro.