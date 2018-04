Blitz dei doganieri francesi a Bardonecchia: emesso ordine d’investigazione europeo

La Procura di Torino ha emesso un ordine di investigazione europeo dopo il blitz dei doganieri francesi nei locali dell’associazione di volontari Rainbow4Africa a Bardonecchia del 30 marzo scorso. In quell’occasione i doganieri francesi avevano costretto un cittadino nigeriano regolare, residente nel sud Italia, a effettuare un esame delle urine.

CHIESTE LE GENERALITA’ DEI 5 DOGANIERI

“Chiediamo le generalità dei cinque doganieri francesi – ha detto il procuratore capo Armando Spataro – che siano interrogati alla presenza dei pm di Torino. Sono indagati per violazione di domicilio e perquisizione illegale”. Spataro ha quindi aggiunto che “al di là degli accordi internazionali, i doganieri non avevano il diritto di eseguire le attività compiute in territorio italiano, tanto più che non hanno richiesto l’aiuto della nostra polizia, i responsabili delle forze dell’ordine francesi erano consapevoli che quei locali non potevano essere utilizzati per quella attività”.

QUEI LOCALI NON POTEVANO ESSERE UTILIZZATI DAI DOGANIERI

Spataro ha spiegato che a questa conclusione la procura è giunta al termine dei primi accertamenti, che hanno compreso la raccolta e l’esame degli accordi in materia fra i due Paesi, “alcuni dei quali sono scaduti, disapplicati o superati da altri trattati”. “Quei locali – ha precisato – non potevano essere utilizzati dai doganieri”.