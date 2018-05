Blitz dei vigili a Porta Palazzo: sequestrati più di 2mila articoli di bigiotteria [LE FOTO]

La merce, sprovvista di etichetta, era posta in vendita in un negozio di via Priocca. Multata la commerciante, una cittadina cinese

Nella notte appena trascorsa, gli agenti del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale nelle strade dei quartieri Centro, Mirafiori, Barriera di Milano e Aurora. Ammontano a 258 i conducenti controllati e a 64 i verbali “staccati” di cui 19 per omesso uso delle cinture di sicurezza, 9 per dispositivi inefficienti, 8 per inosservanza di obblighi e divieti, 7 per inosservanza delle prescrizioni semaforiche, 6 per guida di veicolo non revisionato e le restanti per utilizzo del telefonino alla guida. In particolare, un veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa.

SEQUESTRATI PIU’ DI 2MILA PEZZI DI BIGIOTTERIA

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia di agenti del comando Porta Palazzo ha sequestrato 2.260 pezzi di bigiotteria (anelli, bracciali, orecchini, ecc.). Gli articoli, sprovvisti di etichette e di indicazioni circa la composizione della merce, era posta in vendita in un negozio di via Priocca da una cittadina di nazionalità cinese nei cui confronti è scattata una sanzione di 1.032 euro.