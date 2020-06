Blitz dei vigili in macelleria: sequestrati 134 chili di carne e 8 chili di pesce mal conservati

Il titolare dell'attività commerciale, un cittadino di origini cinesi, è stato indagato in stato di libertà per vendita di alimenti mal conservati

Gli agenti della polizia municipale del comando di Porta Palazzo hanno sequestrato 134 chili di carne e 8 di pesce surgelato mal conservati. Il sequestro è avvenuto ieri sera, nell’ambito dei controlli programmati dai vigili urbani sulle attività commerciali di corso Regina Margherita a Torino.

IL BLITZ IN MACELLERIA

Il blitz è scattato all’interno di una macelleria dove gli uomini della Municipale hanno accertato grandi quantitativi di generi alimentari tenuti in cattivo stato di conservazione. Il titolare dell’attività commerciale, un cittadino di nazionalità cinese, è stato indagato in stato di libertà per vendita di alimenti mal conservati.