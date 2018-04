Blitz dei vigili nel centro anziani: «I clochard lo hanno occupato»

VIA CIGNA I senzatetto entrano di notte nella bocciofila: «Servono telecamere o antifurti»

Appena gli anziani levano le tende, il centro anziani di via Cigna diventa terra di nessuno. I clochard e i disperati che bivaccano tra il cantiere dell’ultimo lotto del passante e le vecchie fabbriche abbandonate lo sanno molto bene. Per questo da mesi hanno cominciato ad occuparlo, trasformandolo in un comodo riparo notturno.

«Forzano la porta e stanno lì dentro fino all’alba» racconta Alberto, un frequentatore della vicina area cani. I pensionati, però, quel via vai lo hanno scoperto quasi subito. Colpa dei “ricordini” trovati nella bocciofila. Tra vestiti dimenticati o feci. Con i cattivi odori a farla da padroni. Così dopo numerose segnalazioni è toccato alla polizia municipale intervenire e beccare gli occupanti sul posto.

Da tempo accedevano al parco di sera, entravano nell’area cani e poi nei locali dove dormivano e bevevano fino ad addormentarsi. «Ma i controlli, da soli, non basteranno» spiega il coordinatore al Patrimonio della circoscrizione Sei, Tony Ledda. Al parco Sempione di via Cigna, del resto, il degrado è sempre stato di casa. Prima con i tossici nel parco, poi con il cantiere del passante trasformato in narcosala e infine con le occupazioni dei disperati.

All’inizio non se n’era accorto nessuno. Poi quel varco, notato da alcuni anziani, ha cominciato ad insospettire i frequentatori del circolo. Così, dopo i sigilli alla fabbrica Carlin, i vigili hanno cominciato a tenere d’occhio anche il basso fabbricato che sorge tra lo Spazio 211 e le due aree cani. «Bisogna studiare un sistema di protezione – conclude Ledda – e mi riferisco a un antifurto o a una telecamera. Stiamo studiando il da farsi perchè corriamo il rischio che le associazioni decidano di non continua a lavorare, in mancanza di sicurezza».