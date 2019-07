Blitz della finanza nel ristorante giapponese, irregolare tutto lo staff

Erano retribuiti come impiegati part time, come se lavorassero poche ore al giorno, peraltro in contanti e senza alcuna somma supplementare per gli straordinari: invece le ore giornaliere – e settimanali – erano equiparabili a quelle di lavoratori full time.

Lo ha scoperto la guardia di finanza di Torino, gruppo Orbassano, nel corso di un controllo all’interno di un ristorante giapponese di Beinasco. Lo staff del locale, situato all’interno del centro commerciale Le Fornaci, non è risultato in regola.

Alcuni lavoratori, come accertato dagli agenti, lavoravano addirittura fino a venti ore giornaliere. Si tratta di camerieri, cuochi e lavapiatti, una quindicina in tutto. La titolare dell’esercizio commerciale, un’imprenditrice di 30 anni di origini cinesi, rischia sanzioni superiori ai 60mila euro.