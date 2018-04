Scoperto nel Canavese un allevamento cinofilo sconosciuto al fisco

Non dichiarava nulla al fisco da oltre cinque anni. E’ quanto hanno scoperto gli uomini della guardia di Finanza di Ivrea controllando la posizione di un noto allevatore e venditore di cani di razza e di altri animali da compagnia del Canavese.

ERA UN OPERATORE NOTO AGLI ENTI PUBBLICI

L’uomo era un operatore del settore conosciuto agli enti pubblici per la professionalità con la quale operava e per le competenze nella gestione degli animali oltre che per la partecipazione a competizioni cinofile di respiro internazionale. Tutto ciò non lo ha tuttavia messo al riparo dalle attività di prevenzione e repressione degli illeciti tributari.

EMESSE FATTURE MA OPERAVA “IN NERO”

Dagli accertamenti è emerso infatti che la ditta avrebbe emesso regolari fatture nei confronti di negozi e società del settore “pet” con sede su tutto il territorio nazionale ma avrebbe operato “in nero” quando si trattava di clienti privati.

PROVENTI OCCULTATI AL FISCO

Le verifiche hanno anche accertato che sia che emettesse fattura, sia che vendesse a privati, tutti i proventi dell’attività di commercializzazione sarebbero stati occultati al fisco.