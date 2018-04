Blitz della gendarmerie a Bardonecchia, la procura di Torino apre un’inchiesta. Dalla Francia stop ai controlli

La Francia ha sospeso i controlli alla frontiera di Bardonecchia in attesa che si faccia chiarezza sull’incidente verificatosi la sera dello scorso 30 marzo quando un gruppo di agenti francesi delle Dogane è entrato in territorio italiano ed ha fatto irruzione in un locale di Bardonecchia in uso a una Ong per sottoporre un nigeriano a un prelievo di urine.

DARMANIN: “NULLA DI ILLEGALE”

“I doganieri non hanno fatto nulla di illegale” assicura il ministro transalpino dei conti pubblici, Gerald Darmanin, il quale però aggiunge di aver chiesto di “sospendere il funzionamento” dell’accordo transnazionale fra i due Paesi in vista “di una mia visita al governo di Roma”. “L’Italia – ha poi sottolineato – è una nazione sorella”.

LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA

A Torino, nel frattempo, la procura ha aperto un’inchiesta con delle ipotesi di reato che sembrano indicare una direzione ben precisa: abuso in atti di ufficio, concorso in violenza privata, concorso in violazione di domicilio. Il procedimento per ora è a carico di ignoti perché gli agenti francesi non sono stati identificati. Si valuterà anche l’eventuale sussistenza della “perquisizione illegale”.

L’INIZIATIVA DEL PROCURATORE SPATARO

Il procuratore capo Armando Spataro, ha preso l’iniziativa dopo una primo rapporto del commissariato di Bardonecchia della polizia di Stato, cui seguirà in tempi rapidi una dettagliata informativa della Questura torinese. Nel frattempo ha già ordinato di acquisire documenti e di ascoltare i testimoni. L’Asgi (associazione studi giuridici sull’immigrazione) ribadisce che con l’azione delle Dogane “sono state palesemente violate” le procedure e i limiti specifici fissati per gli interventi francesi in territorio italiano.

VIOLATO CODICE PROCEDURA ITALIANO

Le norme di riferimento – spiegano i giuristi – sono l’accordo di Chambery del 1997, il trattato di Prum del 2005 (ratificato dall’Italia nel 2009) e l’accordo italo-francese del 2012 (esecutivo dal 2015) sulla cooperazione bilaterale per l’esecuzione di operazioni congiunte di polizia. Secondo l’associazione, inoltre, il prelievo delle urine sul migrante è stato eseguito violando il codice di procedura italiano.

GASPARRI: RIPRISTINARE LEGGE IN CASA NOSTRA

Sul caso è intervenuto il senatore Maurizio Gasparri (Fi). “Alla Francia – dice – facciamo tutte le rimostranze dovute. Ma poi ripristiniamo legge e ordine in casa nostra: Bardonecchia è un punto di transito per i clandestini e, di fatto, Ong e altre realtà supportano questo transito illegale”.

SATTA (UPC): DIPLOMAZIE SI PARLINO

“Si rimane esterrefatti di fronte a quanto ha fatto la polizia a Bardonecchia e di fronte alla risposta del ministero francese. Per quali motivi le forze dell’ordine francesi potrebbero sconfinare in territorio italiano e dunque compiere atti di forza?” afferma, dal canto suo, il segretario del movimento Unione Popolare Cristiana (Upc), Antonio Satta. “Non è pensabile che con i nostri vicini d’Oltralpe ci siano rapporto così poco chiari sul fronte della gestione del flusso dei migranti. Serve che le diplomazie di Italia e Francia si parlino da vicino”, conclude Satta.

CAPPELLACCI (FI): SIAMO ZERBINO UE

“L’Italia viene usata come dependance degli altri Paesi Ue” afferma invece Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito azzurro in Sardegna. “Prima le navi straniere e quelle delle Ong scaricano migliaia di migranti nel nostro Paese, poi la polizia d’Oltralpe fa i suoi comodi in Italia. Siamo ancora uno Stato sovrano o siamo lo zerbino dell’Unione Europea? Quello di Bardonecchia – prosegue Cappellacci- è l’ennesima dimostrazione che la politica sull’immigrazione e l’atteggiamento succube degli ultimi Governi devono essere archiviati al più presto possibile”.

PORTAS (PD): GESTIONE UE FA ACQUA

“Quanto successo a Bardonecchia dimostra che i meccanismi europei di gestione del flusso di migranti fanno acqua da tutte le parti. Serve un chiarimento con Bruxelles” afferma invece il leader dei Moderati, Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.