Blitz della polizia a Torino Esposizioni: in 15 nei guai

Controlli straordinari della polizia a ‘Torino Esposizioni‘. Questa mattina quattro pattuglie del Reparto prevenzione crimine, una unità cinofila e dieci agenti del commissariato Barriera Nizza hanno passato al setaccio il complesso fieristico che versa in stato di totale abbandono ed è da tempo diventato dimora di senzatetto.

In particolare, 15 persone di nazionalità marocchina, tra cui una 15enne, avevano occupato alcune stanze al primo piano dell’edificio, dove avevano allestito alloggi di fortuna con tanto di elettrodomestici collegati a una rete elettrica abusiva.

Immediato l’intervento dei tecnici del Comune di Torino e del personale dell’Iren che hanno messo in sicurezza l’impianto: la presenza di masserizie e di fili elettrici scoperti rappresentava, infatti, un serio elemento di rischio.

In totale 15 le persone accompagnate in commissariato poiché sprovviste di documenti identificativi. Tutte sono state denunciate per invasione di terreni e edifici, furto di energia elettrica aggravato per essere stato commesso su edifici pubblici.

Tra queste, altre tre sono state denunciate per falsa attestazione delle proprie generalità; una persona indagata per porto di armi e strumenti atti ad offendere (coltello di grandi dimensioni); un altro per non aver rispettato un ordine di espulsione ricevuto. La minore verrà affidata alle cura di una comunità.

All’interno dello stabile sono stati sequestrati a carico di ignoti 38 grammi di hashish.