Blitz della polizia: tre pusher in manette e due chili di droga sequestrati

Gli agenti del commissariato Madonna di Campagna hanno arrestato, in due distinte operazioni, tre persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di due nigeriani (un uomo ed una donna di 28 e 33 anni) e di un italiano di 46 anni.

SPACCIAVANO A POCHI PASSI DA CASA

Per quanto concerne la pusher in gonnella e lo spacciatore 46enne, i due sono stati sorpresi dai poliziotti in possesso di un esiguo quantitativo di droga mentre spacciavano, in strada, a pochi passi dalle loro abitazioni.

LA POLSTATO SEQUESTRA UN CHILO DI MARIJUANA

Perquisendo l’alloggio della nigeriana, i poliziotti hanno scovato oltre 1 chilo di marijuana: la droga era occultata in barattoli di vetro, in sacchi per il sottovuoto ed in alcune buste di plastica conservate in frigorifero.

SCOVATO UN CHILO DI HASHISH ED ALTRO MATERIALE

Un chilo di hashish, invece, è stato trovato nella casa dell’italiano. L’uomo nascondeva, in due scatole, 5 panetti di hashish, altri tre pezzi della stessa sostanza, un bilancino di precisione, un coltello da cucina (utilizzato per sezionare lo stupefacente) ed un rotolo di cellophane (per confezionarlo). Nascosto all’interno di un libro c’erano 1.650 euro, ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

GETTA L’OVETTO CON LA DROGA E SCAPPA

Il terzo pusher, il nigeriano di 28 anni, è stato infine arrestato dagli agenti giovedì sera nei pressi di via Stradella. Per sfuggire al controllo dei poliziotti, il giovane si è disfatto di un “ovetto“, al cui interno erano contenuti 3 dosi di cocaina, e ha raggiunto velocemente una pensilina, fingendo di attendere il mezzo pubblico. L’escamotage non è valso ad evitargli le manette.