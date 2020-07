Blitz nei locali della movida. Multe per migliaia di euro

I controlli antiassembramento nei locali della movida di Nichelino fruttano 6mila euro di verbali e una denuncia penale per furto.

Polizia locale e carabinieri, nel corso di una serie di controlli congiunti che si sono svolti la scorsa settimana, hanno passato al setaccio i comitati di quartiere e i locali della città contestando una serie di irregolarità. Un ristorante pizzeria, aperto e con i clienti tranquillamente seduti a tavola, ha dovuto abbassare le saracinesche perché a suo carico aveva un’ordinanza di chiusura, evidentemente non rispettata. In piazza Camandona invece, due locali sono stati sanzionati perché, con decine di tavoli e sedie su tutta la piazza, hanno realizzato un vero e proprio dehors non autorizzato della superficie di vendita mentre, in piazza Barile, sono stati multati dei veicoli fermi in sosta vietata su un incrocio.

