Blitz nel mattatoio di Torino: gli animalisti si incatenano nel “corridoio della morte” [FOTO E VIDEO]

"Gli animali vogliono vivere, non essere uccisi in condizioni migliori" si legge in una nota diffusa dell'organizzazione

Blitz nel mattatoio di Torino. Un centinaio di attivisti animalisti italiani, francesi, belgi e svizzeri hanno bloccato, nel corso della notte, la struttura torinese, incatenandosi lungo il “corridoio della morte“, lo spazio in cui gli animali vengono condotti prima di essere uccisi. La manifestazione di protesta è stata organizzata dall’organizzazione “269 Liberation Animale” che ne ha dato notizia sul proprio profilo Facebook. Ed è andata avanti dalle 2 fino alle 10 di questa mattina quando poi gli animalisti, accompagnati verso l’uscita, hanno tolto il blocco. Il portavoce dell’associazione, Nicolas Caudron ha spiegato che per oggi “sono riusciti a bloccare la macellazione”.

“GLI ANIMALI VOGLIONO VIVERE”

“Usiamo i nostri corpi come ‘arma’ per bloccare il massacro degli animale e fare co-resistenza con loro” hanno scritto sui social. “Gli animali vogliono vivere, non essere uccisi in condizioni migliori” hanno rimarcato ancora gli attivisti. “Non è una semplice azione militante, ma un forte gesto politico, una vasta operazione di disobbedienza civile, un’azione diretta offensiva e collettiva, che mira direttamente all’industria e che mostra la determinazione del nostro movimento ad ottenere il suo scopo” hanno concluso.

TUTTI I BLITZ DELL’ORGANIZZAZIONE

Dall’ottobre 2016 l’organizzazione 269 Libération Animale ha realizzato 14 blocchi di mattatoi, 5 azioni di liberazione e 2 occupazioni di sedi sociali, oltre che azioni contro i grandi gruppi dell’agroalimentare.