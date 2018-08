Blitz punitivo contro titolare pizzeria: tre arresti a Torino

Tre arresti per sequestro di persona a scopo di estorsione e lesioni personali aggravate a Torino. Tre uomini, i torinesi Saverio La Gamba, 35 anni, Francesco Palladino, 21, e Gabriele Michelangelo Alviano, 33, hanno fatto irruzione armati di coltello nella pizzeria Speedy in corso Palermo per colpire il titolare.

Secondo la loro ricostruzione, il proprietario del locale aveva rubato 500 euro conservate all’interno del portafoglio di La Gamba, che ha dunque pianificato assieme ai compagni il blitz punitivo.

Il titolare, un uomo di 34 anni, è riuscito a inviare un messaggio d’allarme alla moglie attraverso WhatsApp e la donna ha subito allertato i carabinieri. La vittima, colpita più volte dai suoi aggressori, è stata trasportato all’ospedale San Giovanni Bosco e ha riportato escoriazioni giudicate guaribili in cinque giorni. Gli aggressori sono stati messi agli arresti domiciliari.