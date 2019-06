Blocca la volante in strada e insulta i poliziotti: ammanettato

E' successo in via Montanaro a Torino. Arrestato 19enne del Gambia

Ha bloccato la strada alla “volante” della polizia, impegnata, in quel momento, in un servizio di controllo del territorio in via Montanaro a Torino. Fermatosi in mezzo alla carreggiata, l’uomo, un 19enne del Gambia, ha letteralmente impedito alla “pantera” di proseguire la marcia, insultando i poliziotti con atteggiamento intimidatorio e provocatorio, senza che vi fosse alcuna ragione.

GLI AGENTI SCENDONO DALL’AUTO E LO FERMANO

Gli agenti del commissariato Barriera Milano sono scesi dall’auto per identificare il ragazzo il quale, come se nulla fosse, ha continuato a minacciare i poliziotti arrivando a spintonarli per guadagnarsi la fuga. Ne è seguita una breve colluttazione: per fermare l’extracomunitario, che si divincolava, un agente è rimasto contuso ad una mano ed ad un ginocchio.

ARRESTATO PER MINACCE E RESISTENZA

Lo straniero, con protezione internazionale, è stato arrestato con l’accusa di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale. A seguito di accertamenti è emerso che il 19enne gambiano aveva diversi precedenti di polizia alle spalle ed era inottemperante all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono ora in corso ora valutazioni circa i successivi provvedimenti da adottare con riferimento alla posizione giuridica del cittadino extracomunitario sul territorio nazionale.