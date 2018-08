«Bloccare il Tav? Scelta scellerata. Si perdono 15mila posti di lavoro»

I primi a non capire la necessità di un sopralluogo al cantiere Tav di Saint Martine La Porte sono gli operai francesi. «Avete ricominciato il “blah blah” in Italia?» domanda Pierre, mentre il presidente del Parlamento Ue, Antonio Tajani e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, posano il casco e la pettorina all’uscita dai quasi cinque chilometri di galleria scavata in territorio transalpino. Che «bloccare l’opera» sia «una scelta scellerata», loro l’hanno capito già da un pezzo e le parole di Tajani non li sorprendono più di tanto. Nemmeno sembra spaventarli la prospettiva di «15mila posti di lavoro a rischio» preconizzata da Tajani. «Facciamo solo in fretta, noi non abbiamo alcuna paura» chiosa Ahmed, che nel cuore della galleria ha l’unico conforto di un microonde e qualche porzione di cibo precotto. Difficile, da questa prospettiva, pensare che si possa fermare la Torino-Lione. Secondo Tajani «fare o non fare la Tav costa, ma se non si fa si perdono 15mila posti di lavoro e non si ottengono benefici ambientali come la riduzione del 20% delle emissioni e si continuano a far circolare le merci pericolose sulla strade mentre come purtroppo l’incidente di Bologna ci ha insegnato dovrebbero viaggiare su rotaia». L’augurio, dunque, è che «il Governo italiano cambi idea» perché «fermare la Tav è una sciocchezza enorme. Significa fare un danno enorme anche all’ambiente e alla sicurezza». Ovvero, «milioni e milioni di euro sprecati per il capriccio di qualche rappresentante del Governo che non si rende conto dell’importanza di non isolare l’Italia dal resto dell’Europa. Ecco perché serve andare avanti. Serve che l’Italia non cambi idea». Ultimo auspicio di Tajani che «i ministri che non hanno visitato il cantiere e non hanno neppure cognizione vengano a documentarsi. Anche Toninelli venga a vedere: non può informarsi soltanto con quattro militanti e come consulente qualche leader No Tav».

