Bloccati in Africa per il virus: «Aiutateci a tornare a casa»

Erano andati in Kenya a febbraio per fare volontariato in un orfanotrofio

Dall’inizio di febbraio, Gianna De Masi e Lallo De Giosa sono bloccati in Kenya a causa dell’assenza di voli che permettano loro di fare ritorno in Italia, vista l’emergenza Coronavirus.

La De Masi, ex assessore a Rivoli e Rivalta, e De Giosa, ingegnere e ambientalista, si trovano a Nairobi per svolgere attività di volontariato in un orfanotrofio, dove si recano almeno una volta l’anno a dare una mano a chi è in difficoltà, in paesi dove c’è sempre bisogno di un aiuto, di un supporto. A maggior ragione quando si ha a che fare con bambine e bambini che una madre e un padre, per via di un destino beffardo, non ce l’hanno.

Da oltre un mese la coppia spera di trovare un volo che la possa riportare a casa ma per ora la loro sembra essere un’attesa vana.

