Bloccati al buio sul pendio ghiacciato del Pian della Mussa: due scialpinisti salvati nella notte

Nottata di duro lavoro, quella appena trascorsa, per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese impegnati in un’operazione di soccorso per due scialpinisti bloccati a monte del Pian della Mussa, Comune di Balme (To).

BLOCCATI NEL CANALE DI ARNAS

I malcapitati si erano trovati in difficoltà nel canale di Arnas, il percorso invernale che conduce al rifugio Gastaldi, a causa del pendio ghiacciato e dell’arrivo del buio.

RAGGIUNTI E MESSI IN SICUREZZA

Intorno alle 2 di notte sono stati raggiunti dai tecnici via terra che li hanno messi in sicurezza, legati in cordata e ricondotti a valle.

ERANO SPAVENTATI E INFREDDOLITI

I due scialpinisti erano spaventati e infreddoliti, uno dei due presentava un congelamento a una mano, ma si sono recati autonomamente in ospedale.