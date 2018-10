Blocco antismog, nei Comuni dei Torinese si parte a singhiozzo

A Moncalieri e Carmagnola restrizioni già in vigore, in altri centri ancora no

E’ partito in ordine sparso, nel torinese, il blocco antismog alle auto più inquinanti dopo che nei giorni scorsi una delibera della giunta regionale del Piemonte ha fissato paletti meno rigidi rispetto a quelli decisi con l’accordo di bacino padano sottoscritto nel 2017 e che doveva entrare in vigore oggi in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

A MONCALIERI E CARMAGNOLA RESTRIZIONI GIA’ IN VIGORE

Alcuni comuni, come Moncalieri e Carmagnola, hanno firmato le ordinanze che prevedono le restrizioni già a partire da oggi, ma altri sindaci della Città metropolitana, all’opposto, hanno deciso di attendere ancora qualche giorno in previsione di una nuova riunione, programmata per giovedì prossimo, del tavolo tecnico che dovrebbe scrivere una nuova ordinanza tipo per tutti i 33 comuni del territorio provinciale che compongono il tavolo della qualità dell’aria.

LA POLEMICA DI FORZA ITALIA

Sulle nuove misure antismog, intanto, polemizza Fi torinese che in una nota sottolinea: “da una parte la Regione Piemonte adotta un provvedimento volutamente blando per scaricare sui Comuni le decisioni impopolari, dall’altra la Città di Torino continua ad ostinarsi a bloccare in maniera lineare equiparando i divieti a tutti, residenti compresi”.

LE RICHIESTE DI FLUTTERO E TRONZANO

Gli azzurri di Palazzo Lascaris, Andrea Fluttero e Andrea Tronzano, rispettivamente capogruppo e vice annunciano che domani in aula chiederanno un’informativa “per cercare di chiarire il caos creato da Regione e Comune di Torino a causa delle differenti delibere in merito al blocco del traffico che stanno creando confusione tra gli automobilisti di Torino e Provincia”.

“COMUNE E REGIONO NON DIALOGANO”

“E’ evidente che i due enti non dialogano tra loro. Comprendiamo che ci vi siano divergenze politiche tra Pd e Movimento Cinque Stelle, con l’approssimarsi del rinnovo del Consiglio regionale. Queste tensioni però non possono essere scaricate sui cittadini, in particolare quando in gioco ci sono politiche che interessano in modo diretto la loro salute”, concludono.