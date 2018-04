‘Blu’ e il murale No Tav: il famoso writer indagato imbrattamento

L'artista di Senigallia realizzò l'opera in un sottopasso della strada statale 24 in Valsusa

Della sua vita privata si sa davvero poco. Ma le sue opere sono talmente conosciute che nel 2011 l’autorevole quotidiano britannico Guardian lo inserì tra i 10 migliori Street Artist del mondo.

Parliamo di “Blu”, writer di Senigallia, indagato per imbrattamento dalla Procura di Torino per un murale realizzato in un sottopasso della strada statale 24 in valle di Susa.

L’opera è una critica alla nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Divide l’accusa con cinque No Tav (due della Valle di Susa e tre di Torino), che si trovavano insieme a lui mentre portava a termine il murale.