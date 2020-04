Da Cuba atterrati 38 medici e infermieri per gli ospedali piemontesi [FOTO]

Blue Panorama Airlines, compagnia aerea di bandiera italiana, rende noto che è atterrato alle ore 08:55 al Torino Airport il volo BV8521, operato con un Boeing 767 e partito da L’Avana il 12 di aprile alle ore 16:40 (local time) con a bordo una delegazione cubana composta in totale da 38 operatori sanitari tra medici e infermieri che saranno impiegati negli ospedali del Piemonte per dare il proprio supporto per l’emergenza da Covid-19. Il volo è stato organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, con il sostegno della fondazione “Specchio dei tempi onlus” e Lavazza.

Nelle scorse settimane la compagnia ha effettuato alcuni rescue flights consentendo a circa 1.200 connazionali di fare ritorno in Italia. In particolare due voli provenienti da Santo Domingo, il primo il 22 marzo e il secondo il 29 marzo, trasportando in totale 532 passeggeri. Dall’Angola e dalla Nigeria, inoltre, sono state circa 100 in totale le persone che hanno fatto il proprio rientro in Italia.

Il 25 marzo sono stati circa 150 i connazionali provenienti da Lisbona che sono ritornati in Italia e altri 150 quelli provenienti da Marsiglia. Un ulteriore rescue flight è stato organizzato il 6 aprile, permettendo a 262 persone che si trovavano a Cuba di fare rientro in Italia. Il volo che ha collegato Lisbona all’Italia è stato operato attraverso un Boeing 737, mentre tutti gli aeromobili utilizzati nelle altre tratte corrispondono a Boeing 767. Inoltre, giovedì 16 aprile è previsto un ulteriore volo da L’Avana e Santo Domingo con arrivo a Roma Fiumicino il 17 aprile.