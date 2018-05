Blue Panorama scommette su Torino: da ottobre 24 voli alla settimana per Roma

Blue Panorama Airlenes punta con decisione su Torino. A partire dall’1 ottobre, infatti, la compagnia aerea riserverà un aeromobile presso l’aeroporto di Caselle che sarà impiegato per servire la rotta Torino-Roma con 24 voli alla settimana.

GLI ORARI:

“Le frequenze sono studiate per andare incontro sia all’utenza business, permettendo l’andata e ritorno in giornata, sia per chi viaggia per motivi di turismo o per visitare amici e famigliari il fine settimana” spiega la compagnia.

“Siamo molto orgogliosi di offrire ai viaggiatori una rotta tanto importante come la Torino-Roma-Torino negli orari più richiesti dall’utenza e con tariffe altamente competitive – ha commentato Giancarlo Zeni, ad di Blue Panorama Airlines. “Apriremo inoltre una nuova base a Torino e auspichiamo che questo ci permetterà di incrementare ulteriormente le attività, già numerose, con l’aeroporto di Torino grazie alla collaborazione con Sagat”.

“Siamo onorati di vedere una compagnia aerea italiana, Blue Panorama Airlines, scegliere il nostro scalo per aprire una nuova base e concretizzare in questo modo i progetti di sviluppo preannunciati nei mesi scorsi” ha affermato Roberto Barbieri, ad di Sagat.

Dopo l’addio di Blue Air, solo Alitalia copriva la rotta Torino-Roma, a prezzi non sempre accessibili a tutti.