BlueCar, a fine anno stop alla produzione nello stabilimento di Bairo

Futuro incerto per i 47 lavoratori di BlueCar. L’azienda del gruppo Bollorè alla fine dell’anno smetterà infatti di produrre auto elettriche per il car sharing nell’ex stabilimento Pininfarina di Bairo Canavese. Una volta ultimate le duecento vetture destinate al mercato di Singapore, insomma, lo stabilimento potrebbe chiudere i battenti.

“Dove sono Cirio e l’assessore al Lavoro?”, si chiede il segretario generale della Fim Torino, Claudio Chiarle. “Stanno perdendo l’unica, per ora, produzione di auto elettriche. Chiediamo a Pininfarina di farsi carico dei lavoratori e alla ‘nuova politica’ di non ripetere pappagallescamente ciò che già sappiamo sul futuro dell’auto, ma di avere una politica industriale attiva e non a posteriori”.

Preoccupazione anche nelle parole di Edi Lazzi, segretario della Fiom Torino: “Chiediamo alle istituzioni di convocare urgentemente un tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali e le associazioni delle imprese per fare il punto della situazione e decidere insieme cosa è necessario fare per intervenire, ognuno per il ruolo che ricopre, per fermare una crisi che rischia di essere irreversibile”.