Bluestacks 5: la nuova versione della piattaforma per giocare ai videogiochi Android su PC

BlueStacks Inc., il pioniere dei giochi Android su PC e la piattaforma di gioco mobile leader al mondo, ha lanciato il suo più grande aggiornamento di sempre: BlueStacks 5 (Beta), un concentrato di velocità ad alte prestazioni. Questa versione è stata completamente riscritta, ottimizzando le diverso funzioni ed il supporto per la tecnologia ARM.

L’anno 2020 ha avuto un grande impatto sull’industria dei giochi, segnando una crescita senza precedenti, che ha cambiato radicalmente la maniera di vivere il tempo libero delle persone. Newzoo prevede che il 2021 confermerà il trend, con una crescita che porterà a 2,8 miliardi i giocatori in tutto il mondo. In crescita anche il numero dei titoli disponibili su dispositivi mobile, sempre più performanti, che moltissimi videogiocatori desiderano giocare da PC. Per questo motivo esistono piattaforme come BlueStacks.

L’utenza da dispositivi non mobili è inoltre ideale per chi si cimenta in sessioni di gioco prolungate. I numeri in possesso di BlueStacks Inc. parlano di medie di 5 ore al giorno, medie importanti quindi che meritano prodotti veloci, performanti e fluidi, tutte caratteristiche già note ma ulteriormente migliorate nella quinta incarnazione dell’applicazione. Oltre a performance elevate e tempi di caricamento ridotti, arriva la funzione Eco-mode, che permette di passare in maniera immediata su Discord, o di gestire una serie di ‘stanze’ in parallelo, sempre azzerando il ritardo tipico di questo tipo di azioni, tutti elementi molto apprezzati dai giocatori.

Tecnicamente BlueStacks 5 promette inoltre una riduzione del 40% dell’utilizzo della RAM rispetto alla versione precedente grazie ad un lavoro di ottimizzazione dell’applicazione, più leggera e veloce.

“Il nostro prodotto è stato scaricato oltre 1 miliardo di volte dal primo lancio. Noi ascoltiamo i nostri oltre 500 milioni di utenti in tutto il mondo per dare loro quello che desiderano. Ci hanno chiesto un’esperienza di gioco ancor più immediata e prestazioni adatte a differenti specifiche hardware e BlueStacks 5 garantisce proprio questo a milioni di giocatori. – ha affermato Rosen Sharma, CEO di BlueStacks Inc.

“Questa quinta versione è incredibilmente più veloce di qualsiasi altra piattaforma di gioco mobile che abbiamo mai prodotto – racconta Alessandro S. Capezza, Country Growth Manager di BlueStacks Inc. – e siamo davvero entusiasti di offrire ai giocatori nuove funzionalità tra cui la modalità Eco, che consente all’utente di passare da Discord a e zoomare le chiamate durante l’esecuzione del gioco in background senza rallentamenti”.